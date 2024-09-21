"البلياتشو" يستقبل الطلاب في أول طابور صباحي في العام الدراسي الجديد بالشرقية (بث مباشر)

شهدت مدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية بمحافظة الشرقية اليوم قيام مدير المدرسة باستقبال الطلاب الجدد بتوزيع الحلوى على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إضافة إلى عروض فنية للعرائس والبلياتشو والأراجوز والأعلام لإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما عرضته “فيتو” عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



4740 مدرسة بالشرقية تستقبل العام الدراسي الجديد اليوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024- 2025، حيث تستعد نحو 4 آلاف و740 مدرسة لاستقبال قرابة مليونى طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي

وأنهت المحافظة في وقت سابق استعداداتها للعام الدراسي الجديد بدخول 46 مدرسة جديدة تضم 580 فصلا دراسيا بتكلفة حوالي 313 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير 38 مدرسة تضم 544 فصلا تكلفتها 65 مليون جنيه، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد.