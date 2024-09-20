جامعة عين شمس تعلن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة

ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة الأولى لمجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، واستهلت الجلسة بالتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وبدء العام الجامعي الجديد.

جامعة عين شمس: إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعة

كما تقدمت بالشكر لأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد لإنجاز خطة القطاع خلال العام الجامعي السابق والتى ضمت العديد من المواسم الثقافية والفنية والفعاليات والأنشطة المميزة من قوافل تنموية شاملة ومعارض خيرية تخدم المجتمع الجامعي كانت جميعها فعاليات مثمرة بجهود كوكبة مميزة من الوكلاء وأعضاء المجلس الموقر.



وتقدمت غادة فاروق بالتهنئة إلى ولاء حامد لتعيينها وكيلا لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقديرًا من إدارة القطاع كرمت غادة فاروق ا.د. جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة والسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين بحملات التوعية بالمدارس من مختلف كليات الجامعة.

وخلال الجلسة أكدت غادة ضرورة الإهتمام بالمبادرة الرئاسية " بداية" التى تحمل شعار "بداية جديدة لبناء إنسان" وتهدف للاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال المحاور الرئيسية: "التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتأمين فرص العمل"، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات القطاع المتنوعة وخاصة تنظيم القوافل التنموية الشاملة حيث تم وضع خطة لعدد من القوافل التنموية التى تجوب مختلف محافظات الجمهورية طبقًا للمبادرة الرئاسية وهى: " قافلة التنمية الشاملة بمحافظة القاهرة حي أهالينا ( ۱ ) - مدينة السلام قافلة تنموية بالشلاتين - حلايب - أبو رماد محافظة البحر الأحمر وأخرى بالزقازيق محافظة الشرقية وقافلة التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج وقافلة التنمية الشاملة بحى المحروسة - محافظة القاهرة وقافلة بمحافظة قنا" وذلك على مدار ١٠٠ يوم.

كما وجهت غادة فاروق بضرورة تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية المتنوعة ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر وترشيد وتحسين استخدام الطاقة والاهتمام بالبيئة.



كما استعرض المجلس موقع إلكتروني لتبادل المعدات بين كليات الجامعة بهدف استثمار الإمكانيات المتاحة بالجامعة ومناقشة كيفية تطوير الموقع.



كما أعلنت غادة فاروق عن " إنشاء وحدة حقوق الإنسان بهدف تنمية قدرات منتسبي الجامعة في مجال حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيمها ونشر الوعي بها حرصًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.