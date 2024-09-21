تلميذة بالجيزة في أول يوم دراسة: مبسوطة بالمدرسة وحاسة إني دايخة من الفرحة (فيديو)

استقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم السبت، تلاميذ الصف الأول الابتدائي، بالبلالين لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024 /2025.

العام الدراسي الجديد

وعبرت طالبة بالمرحلة الابتدائية عن فرحتها بأول أيام العام الدراسي الجديد اليوم السبت قائلة: "مبسوطة بالمدرسة وحاسة إني دايخة من الفرحة ورقصت وأنا داخلة لأن ماما جابتني المدرسة".

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.