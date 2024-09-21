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أولياء الأمور بالإسكندرية يتجمعون أمام بوابات المدارس فى أول أيام الدراسة

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد بالإسكندرية

حرص أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية على اصطحاب أطفالهم إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024، وانتظارهم خارج أبواب المدارس

أولياء الأمور يتصدرون المشهد بالجيزة بمرافقة أبنائهم في أول أيام العام الدراسي

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كما تجمع أولياء الأمور أمام بوابات مدرسة الخنساء مع انطلاق أول أيام الدراسة للاطمئنان على أبنائهم الطلاب والطالبات وسط تواجد مسئولى المدرسة وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة تيسير دخول الطلاب لساحة المدرسة والتشديد على اتباع التعليمات.

وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وصرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم توزيع معلمي الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مبادرة السيد الرئيس لتعيين 30 ألف معلم.

وأوضح مدير المديرية أنه تم خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة مابين إنشاءات جديدة أو توسعات وكذلك استثمار كافة الفراغات بالمدارس واستخدامها قاعات دراسية، وإعداد القوائم وإعداد جداول المعلمين واستلام مخصصات الكتب الدراسية من المخازن.

وكان ( أبوزيد ) عقد عدة اجتماعات مع نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني والموجهين العموم والموجهين الأوائل شدد فيها على تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة والمنظمة لانطلاقة العام الدراسي بشأن تعديل الأنصبة للمعلمين وسد العجز وفتح باب العمل بالحصة للمعلمين الأساسيين والمحالين على المعاش وكذلك للخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط بواقع ( 50 جنيها ) للحصة.

 كما شدّد على تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب والاستعداد لتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 149 لعام 2024 وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين.

وفي سياق متصل افتتح مدير المديرية معارض أهلا مدرستي التي تم تنظيمها ببعض الإدارات، مشيرًا إلى تنظيمها بجميع الإدارات التعليمية تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين وشدّد في تعليماته واجتماعاته مع مديري الإدارات والمدارس بحسن التعامل مع أولياء الأمور واستقبال الطلاب بشكل جيد لبناء جسور الثقة بين الطالب والمدرسة.

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