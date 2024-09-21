بملابس سبايدر مان والبلالين، مدارس المنصورة تستقبل التلاميذ في أول يوم دراسي (بث مباشر)

العام الدراسي الجديد، استقبلت مدارس المنصورة بمحافظة الدقهلية الطلاب بالشخصيات الكرتونية والزينة والبالونات الملونة، صباح اليوم السبت، على المدارس، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا لرصد دخول الطلاب إلى فصولهم وسط حالة من الفرحة والنشاط مع بداية العام الدراسي الجديد، ملتزمين بارتداء الزي المدرسي.

انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد 2024-202، في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.