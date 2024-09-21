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بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد في المدارس، فيتو
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يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر بالمدارس التي بها دراسة يوم السبت، بينما ينطلق يوم الأحد بباقي المدارس على مستوى الجمهورية.

بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (1)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (1)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (2)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (2)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (3)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (3)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (4)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (4)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (5)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (5)

وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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ينطلق اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية.

 

العام الدراسي الجديد في المدارس 

 ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت في 12 محافظة، وهي: "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء".

بينما تنتظم الدراسة غدا الأحد في مدارس: الإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، والقاهرة والجيزة.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (6)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (6)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (7)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (7)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (8)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (8)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (9)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (9)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (10)
بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد (10)

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 وزارة التربية والتعليم

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