آمال ماهر تطرب الجمهور السعودي بـ "من السنة للسنة" (فيديو)
شدت الفنانة آمال ماهر بباقة من أجمل أغنياتها خلال حفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94.
وتألقت آمال ماهر بأغنية “من السنة لسنة” وسط حضور جماهيري كامل العدد، كما غنت أيضا “اتقي ربنا فيا"، وغيرها من الأغنيات.
وقبيل انطلاق الحفل كانت أعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع التذاكر لترفع آمال ماهر شعار الــ SOLD OUT.
احتفالات اليوم الوطني السعودي
ويأتي حفل آمال ماهر ضمن احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.
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