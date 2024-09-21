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اقتصاد

مرسيدس تجري العديد من الأبحاث لإنتاج بطاريات كهربائية طويلة المدى

سيارة مرسيدس، فيتو
سيارة مرسيدس، فيتو

سيارات مرسيدس، تجري مرسيدس العديد من الأبحاث لإنتاج، أفضل بطارية كهربائية من خلال سيارتها الكهربائية EQS، التي تستطيع السفر لمسافات أطول، بدون فصل البطارية وانتهاء الشحن لذا سميت Solstice.

 

وأكدت مرسيدس، أن بطاريتها ذات حالة صلبة من المتوقع أن تحقق كثافة طاقة تبلغ 450 وات في الساعة/كجم، ويرجع ذلك  لتصميم  الكاثود الجاف الذي يزيد  المدى بنسبة تصل إلى 80%،  من وزن السيارة مع زيادة الكفاءة، وعلاوة على ذلك، فإن نظام الإلكتروليت القائم على الكبريتيد بالكامل يجعل التشغيل أكثر أمانًا، مما يزيل المخاوف المرتبطة بـ “تصميمات الإلكترونيات السائل القابلة للاشتعال والمتطايرة”.

وتسعى مرسيدس في الحصول على تصنيف أمان 2 من المجلس الأوروبي للبحث والتطوير في مجال السيارات، ومن المتوقع أن تظل البطارية مستقرة بدرجة حرارة تشغيل تزيد عن 90 درجة مئوية، وهذا يعني إمكانية تقليل متطلبات نظام التبريد، مما يقلل التكلفة والتعقيد بشكل أكبر.


وتتخلص البطاريات الجافة الجديدة من الحاجة إلى المذيبات الخطرة و”الخطوات كثيفة الطاقة” المستخدمة غالبًا في إنتاج الكاثودات، كما تلغي بطارية Solstice الحاجة إلى عملية التكوين، وهي المرحلة الأكثر استهلاكًا للطاقة في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، وتشير شركة Factorial إلى أن هذا يقلل من التكلفة والتأثير البيئي، مما يجعل السيارات الكهربائية المستقبلية أكثر إنتاجية.
 

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