السبت 21 سبتمبر 2024
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المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بالعام الدراسي الجديد

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

 ينطلق اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية.

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن قيمة المصروفات الدراسية ومقابل الرسوم والخدمات والاشتراكات لطلاب المدارس الرسمية الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

 المصروفات الدراسية 2025

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة المصروفات الدراسية ومقابل الرسوم والخدمات والاشتراكات لطلاب المدارس الرسمية الحكومية، للعام الدراسى الجديد، 2024 /2025.

 المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية 2025

وجاءت قيمة مصروفات الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات ومن الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات، والصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، ومن الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 505 جنيهات وباقي الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تخفيض نسبة 50 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والتنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد، والتأكد من النشر على ذوي الصلة للأهمية منعَا لتعرض المسئولين بالإدارات والمدارس للمساءلة.

حددت حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية: (أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة. وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين) مع مراعاة.

سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين

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