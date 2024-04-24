لأولياء الأمور، قواعد سداد المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن قواعد سداد المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 بعد أن أعلنت الوزارة فتح باب التقديم لمدة 15 يوما.

المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت المدارس المصرية اليابانية قواعد سداد المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الجديد على النحو التالي:

1- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

2- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر.

3- متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة.

4- دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

مصروفات المدارس المصرية اليابانية بالعام الجديد

وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، قيمة مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضحت المدارس المصرية اليابانية أن قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2024-2025، سيكون على النحو التالى:

مصروفات المدارس المصرية اليابانية بالعام الجديد

قيمة المصروفات هى ١٧٢٠٠ جنيه (سبعة عشر ألف جنيه مصرى ومئتان جنيه فقط لا غير)، ويتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه، تكون قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين وهى قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

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وأشارت المدارس المصرية اليابانية إلى أنه بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

-إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

-إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول

-إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

-إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.

يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.