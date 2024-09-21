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رياضة

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة

الأهلي وجورماهيا
الأهلي وجورماهيا

يواجه النادي الأهلي فريق جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

فيما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.  

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي.

 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها اليوم السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كولر الأهلي الأهلي أمام جورماهيا الكيني

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