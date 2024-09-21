السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

4740 مدرسة بالشرقية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد اليوم

تعليم الشرقية تنهي
تعليم الشرقية تنهي استعداداتها للعام الجديد، فيتو

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024- 2025، حيث تستعد نحو 4 آلاف و740 مدرسة لاستقبال قرابة مليونى طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

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على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي

وأنهت المحافظة في وقت سابق استعداداتها للعام الدراسي الجديد بدخول 46 مدرسة جديدة تضم 580 فصلا دراسيا بتكلفة حوالي 313 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير 38 مدرسة تضم 544 فصلا تكلفتها 65 مليون جنيه، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي،فيتو

وكيل وزارة التربية والتعليم يطمئن على جاهزية مدارس الشرقية

وكان  المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تفقد الساعات الماضية جاهزية المدارس واستلام الكتب الدراسية، والتنبيه علي إدارات المدارس بعدم ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، بالالتزام بتحية العلم المصرى بترديد النشيد الوطني وسرعة الانتهاء من وضع قوائم الفصول الدراسية طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وبالالتزام بالزي المدرسي الموحد مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس

والحرص على حسن معاملة أولياء الأموروتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بمدخل كل مدرسة وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وتفعيل دور مجلس الأمناء والآباء في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة والإعلان عن تفعيل مجموعات الدعم تيسيرا علي أولياء الأمور وتقديم كافة الدعم والرعاية لتفعيلها.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

كما وجه بضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات مبردات المياه، وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلًا وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

وكذلك التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام، وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة، وضرورة وجود خطة للإخلاء وللأحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر.

التأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة

وأيضا التأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية للقيام بأعمال الدفاع المدني والإخلاء في حالة حدوث أي طارئ والتنبيه على التلاميذ بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المنتشرين خارج المدارس، وحظر التدخين نهائيًا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرها من دخول المدارس أو عرض الهدايا أو غير ذلك وبصفة خاصة مندوب توزيع الكتب الخارجية.

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

متابعة أعمال الصيانة ووصلات الكهرباء المدارس

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة أعمال الصيانة ووصلات الكهرباء المدارس، والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتيريات والمقاهي حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.
 

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بالصفوف الأعلى من الصف الثاني الإبتدائي بالدخول للمدرسة مع بدء العام الدراسي مع مراعاة الطول والنظر خلال تسكين التلاميذ بالفصول المدرسية مؤكدًا ضرورة التعامل مع أولياء أمور الطلاب بأسلوب تربوي ومتحضر قائلًا: “نعمل جميعًا للصالح العام وهدفنا الحفاظ على انضباط اليوم الدراسي بالمدارس لتخريج أجيال قادرة على بناء وتنمية المجتمع”.

انطلاق الدراسة في 12 محافظة اليوم

 تنطلق اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-202، في عدد من محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم في 12 محافظة، وهي: "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء".

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي، فيتو

بينما تنتظم الدراسة يوم الأحد في مدارس: الإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، والقاهرة والجيزة.

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