خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، الموافق 18 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة البينة 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/ الإنسان 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد أبو المعاطى وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق

51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمد فاروق أبوالخير وما تيسر من سورة هود 15ق

16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأحزاب 14ق

12:53 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم المنصورى وما تيسر من سورة فصلت 30ق

14:08 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /حجاج الهنداوى وما تيسر من سورتى لقمان / السجدة 30ق

14:48 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى / وما تيسر من سورتى البقرة 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 16:27

مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورة يوسف 29ق

20:15 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة فاطر 30ق

20:55 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورتى الملك/ القلم 15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع / وما تيسر من سور القصص/ النجم/ القمر 44ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 44ق

01:33 بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الحافظ سيد رجب وما تيسر من سورة المدثر 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد الصيفى وماتيسرمن سورتى النحل/ الإسراء 15ق

03:42 بعد منتصف الليل) للشيخ محمود على البنا / وما تيسر من سورة المائدة 43ق