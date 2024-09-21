خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم
تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، الموافق 18 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة البينة 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/ الإنسان 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد أبو المعاطى وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق
51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمد فاروق أبوالخير وما تيسر من سورة هود 15ق
16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأحزاب 14ق
12:53 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم المنصورى وما تيسر من سورة فصلت 30ق
14:08 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /حجاج الهنداوى وما تيسر من سورتى لقمان / السجدة 30ق
14:48 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى / وما تيسر من سورتى البقرة 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 16:27
مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورة يوسف 29ق
20:15 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة فاطر 30ق
20:55 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورتى الملك/ القلم 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع / وما تيسر من سور القصص/ النجم/ القمر 44ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 44ق
01:33 بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الحافظ سيد رجب وما تيسر من سورة المدثر 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد الصيفى وماتيسرمن سورتى النحل/ الإسراء 15ق
03:42 بعد منتصف الليل) للشيخ محمود على البنا / وما تيسر من سورة المائدة 43ق
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