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رياضة

إشبيلية يسقط أمام ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

ألافيس، فيتو
ألافيس، فيتو

نجح فريق ديبورتيفو ألافيس في الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب إشبيلية في المباراة التي أقيمت لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ألافيس كارلوس فيسنتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط.

وأضاف فريق ألافيس الهدف الثاني عن طريق كارلوس مارتين في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز هدف إشبيلية لو كيباكيو في الدقيقة 83.

تشكيل ألافيس أمام إشبيلية 

وبهذا الفوز يحتل ألافيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط.

بينما يأتي إشبيلية بالمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

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