محمد عبد المنعم بديلا، نيس يسحق سانت إيتيان بسداسية في الشوط الأول بـ الدوري الفرنسي

تقدم فريق نيس على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 0/6، في الشوط الأول، في مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

تشكيل نيس أمام سانت إيتيان ومحمد عبد المنعم بديلًا

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: دانتي، نداييشيكي، بومبينو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، روزاريو، ندومبيلي، ملفين بارد.

خط الهجوم: محمد علي شو، إيفان جيساند، بدر الدين بوعنابي.

وشهدت مباراة نيس ضد سانت إيتيان، مساء اليوم الجمعة، تواجد محمد عبدالمنعم على مقاعد البدلاء، بعدما شارك في المباراة الماضية أمام مارسيليا بشكل أساسي والتي خسرها نيس بثنائية.

كما شارك عبدالمنعم مع فريق نيس، في المواجهة الأولى والتي كانت أمام فريق أنجيه، وحقق نيس الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من صفوف النادي الأهلي، في صفقة كلفت خزينة الفريق الفرنسي 4.3 مليون دولار.

محمد عبد المنعم، فيتو

ترتيب نيس وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي

ويتواجد نيس في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل سانت إيتيان المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.