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رياضة

ألافيس يتقدم أمام إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

ألافيس، فيتو
ألافيس، فيتو

نجح فريق  ديبورتيفو ألافيس في التقدم بهدف دون رد على حساب إشبيلية بالشوط الأول في المباراة التي تقام لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ألافيس كارلوس فيسنتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط.

تشكيل الافيس أمام إشبيلية 

إشبيلية الساعي للخروج بانتصار ثان بعد اكتفائه بفوز وحيد من خمس جولات هذا الموسم، سيكون أمام مهمة صعبة على أرض ألافيس الطامح بدوره لتكرار تفوقه على نظيره الأندلسي بعد تغلبه عليه ذهابًا وإيابًا الموسم المنصرم.

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