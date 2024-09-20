السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مولانا والطريق إلي الله!

رغم أنه سبحانه وتعالي نبه عباده وأبلغهم في سورة البقرة بقربه منهم فيقول:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" ثم يشجعهم علي اللجوء إليه في كل الأحوال، فيقول رب العزة في سورة الأعراف "وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ" ويقول في سورة سبأ وربما لتكرار فهمنا معناه في زماننا اليوم: "إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ".


ورغم أنه وصف قربه من عباده والإنسان عامة بقوله الحكيم في سورة ق "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"، ولا نجد أقرب من الجسد والقلب والعقل من حبل الوريد.. بل هو جزء من التركيب الفسيولوجي للإنسان وفي صميم تكوينه.. ومع ذلك ورغم عشرات الآيات علي هذا النحو تدعو وتذكر بقرب الله للإنسان عموما حتي دون تحديد ديانته أو معتقده ، لأنه سبحانه رب الجميع..

 

وفي آيات عديدة دعمتها أحاديث قدسية ونبوية شريفة تشجع علي لجوء العبد لربه، بما فيها حتي الذنوب التي سيمحيها الله عن عباده طالما يستغفرون.. ورغم ذلك.. ومع ذلك.. نجد من يعتقد أن لهذا الإله الكريم العظيم الحكيم نهجا أو مسلكا أو وساطة أو طرقا أو طريقة أو شيخا أو أي مولانا في الدنيا يمكن الوصول إليه من خلالها أو تقديم الأمنيات عن طريقها أو من إحداها!

 
أين كانت آيات كتاب الله العزيز وهم يتصورون ذلك؟ أين كانت عقولهم وثقافتهم ووعيهم وهم يتخيلون خلاف ذلك؟! بل أين كانوا هم أنفسهم كلهم شكلا وقلبا.. رسما ومضمونا؟! وبعيدا عن أي فلسفة تشرح وتوضح وتتهم كلامنا بتبسيط الأمور، وأن القصة ليست وساطة وإنما هي.. ثم ننزلق إلي جدل عقيم تنسفه أيضا الآيات السابقة.. 

وهي أمثلة من عشرات غيرها كلها تقول لك.. إن ربنا معنا في أي وقت وكل وقت. أي مكان وكل مكان.. أي زمان وكل زمان.. في أي حال وكل حال.. نعبده أو نكفر به.. نطيعه أو نعصيه.. سيستمع إلينا وهو مستمع إلينا وسيرانا وهو يرانا أصلا؟!
 

أحمد قاعود!

بدعة المولد النبوي الشريف!

 

ولكن سبحان الله.. القرآن الكريم نفسه يصف الأمر علي لسان رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ويتنبأ بما جري ويجري فيقول في سورة الفرقان: "وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا" ولا حول ولا قوة إلا بالله !

المحسنين فضل الصلاة الطريق إلى الله مولانا الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

تعليم المنيا بين الموت بالإهانة والتحقيق العاجل!

وداعا الشهيد إيهاب جلال.. ضحية الوسط الفاسد!

جهاز منع الاحتكار والبيض!

الأرض!

عمر أفندى.. حالة جديدة ونجاح كبير وبهارات زائدة!

الأكثر قراءة

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

كواليس ساعات التحقيق مع التيجاني بتهمة التحرش بفتاة، وقرار عاجل للنيابة

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

آمال ماهر تتألق في حفلها باليوم الوطني السعودي بـ "اتقي ربنا فيا" (صور)

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية