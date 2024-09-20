الدوري الإيطالي، إمبولي يفوز على كالياري بهدفين

فاز فريق إمبولي على مضيفه كالياري بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، وصعد إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

فريق إمبولي بقيادة روبرتو دافيرسا، الذي لم يخسر في الجولات الخمس الأولى من الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2024-2025، فاز على كالياري بفضل هدفي لورنزو كولومبو وسيباستيانو إسبوزيتو.

وبعد فوزين وثلاثة تعادلات، رفع إمبولي رصيده إلى تسع نقاط ويحتل حاليا المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، لكنه قد يفقد مركزه مع نهاية الجولة، ولم يفز كالياري بعد في الدوري الإيطالي ويحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين في 5 مواجهات.