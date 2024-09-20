كونتي يخشى سجله السلبي قبل مواجهة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

تترقب جماهير نادي يوفنتوس، الظهور الأول للمدرب أنطونيو كونتي مدربهم السابق، والمدير الفني الحالي لفريق نابولي، في ملعب أليانز ستاديوم، خلال مواجهة الفريقين، في خامس جولات الدوري الإيطالي.

ورغم أن كونتي سبق له مواجهة يوفنتوس كمدرب لفريق إنتر ميلان، إلا أن مواجهة غدا السبت، ستكون الأولى له كمدرب ضد يوفنتوس تحت أنظار الجماهير، حيث جاءت كل مبارياته السابقة على أرض البيانكونيري خلف الأبواب المغلقة خلال فترة كورونا.

سجل سيء لـ كونتي امام يوفنتوس

ويمتلك كونتي، سجلا سيئا خلال مبارياته كمدرب أمام السيدة العجوز، حيث يأمل في تغيير هذا الوضع، عندما يقود نابولي بمعقل اليوفي.

بداية كونتي ضد يوفنتوس جاءت في موسم 2006-2007 بدوري الدرجة الثانية، عندما كان أنطونيو يقود أريزو، حيث تلقى خسارة عريضة بنتيجة 1-5.

وفي موسم 2009-2010، تواجد أنطونيو كونتي على دكة بدلاء أتالانتا، وفي لقاء الجولة 12 بالدوري الإيطالي، تعرض المدرب لهزيمة جديدة على ملعبه بنتيجة 2-5.

وبعد توليه المهمة الفنية لإنتر ميلان خلال موسم 2019-2020، سقط النيراتزوري بين جماهيره أمام يوفنتوس بنتيجة 1-2 في الدور الأول بالكالتشيو.

وفي لقاء الدور الثاني بنفس الموسم، تقابلا في معقل اليوفي خلف الأبواب المغلقة، ليخسر إنتر مع كونتي بنتيجة 0-2 أمام السيدة العجوز.

وتذوق كونتي، طعم الفوز الأول كمدرب على يوفنتوس في موسم 2020-2021، ففي الدور الأول بمعقل النيراتزوري، انتزع الفوز بنتيجة 2-0.

وتقابل الفريقان مجددا بنفس الموسم، لكن في نصف نهائي كأس إيطاليا، وخسر الإنتر ذهابا في ميلانو بنتيجة 1-2، قبل التعادل إيابا دون أهداف.

وفي الدور الثاني من موسم الكالتشيو بمعقل البيانكونيري، واصل يوفنتوس، تفوقه ضد أندية كونتي، وانتصر بنتيجة 3-2.

وإجمالا كمدير فني، لعب أنطونيو كونتي 8 مباريات ضد يوفنتوس، بواقع 6 هزائم، وفوز وحيد ومثله تعادل، وسجلت أنديته 9 أهداف، فيما أحرز اليوفي 19 هدفا.