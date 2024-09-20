أحدهم باع أثاث بيته، فنانون تخلت عنهم المهنة وعانوا من التجاهل وقلة الأعمال

تصدر الفنان أحمد عزمي، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد شكواه من قلة المشاركة في الأعمال الفنية قبل أن تستجيب الشركة المتحدة له وتتعاقد معه على مسلسل في موسم رمضان 2025.

أحمد عزمي ليس الأول الذي يخرج عن صمته بسبب قلة المشاركة في الأعمال الفنية، بل هناك أيضا عدد من الفنانين الذين عانوا من هذا الأمر ومن بينهم الفنان إحسان الترك الذي قال إنه باع أثاث منزله بسبب ظروفه المادية.

وتحدث الفنان إحسان الترك في وقت سابق عن الظروف الصعبة التي يمر بها نظرا لقلة مشاركته في الأعمال الفنية.

وقال الفنان إحسان الترك في تصريح خاص لـ(فيتو):" أنا بدأت أبيع عفش بيتي ومفيش حد من الزملاء بيسأل عليا ".

ظروف إحسان الترك

وأضاف إحسان الترك:" خلال الفترة الماضية كنت مشارك في مسرحية عرضت في المملكة العربية السعودية لمدة 15 يوما، والأجر الذي تقاضيته منها سددت به جزءا من ديوني ولكن الأمور كلها صعبة عشان كدا أنا بحاول أبيع عفش بيتي..الواحد يعمل إيه؟ أنا مبقتش صغير عشان أروح أشتغل في شركة أو محل أو غيره".

خسارة إحسان الترك

و أكمل إحسان الترك قائلا:" أنا في سن الشباب كنت مهاجر لما يقرب من 26 عاما وعند عودتي لمصر من جديد دخلت في عدة مشاريع ولكني خسرت علشان مكنتش فاهم".

ومن ضمن الفنانين الذين عانوا من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، الفنان تامر فرج الذي أعرب عن استيائه من هذا الأمر موضحًا أنه يفكر في الاعتزال بسبب عدم وجوده على الساحة الفنية.

وكتب تامر فرج في وقت سابق منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه البوست ده مش حالة اكتئاب ولا يأس ولا انهزامية خالص.. هو مجموعة أسئلة أرجو أنها توصل للقائمين على صناعة الدراما والسينما والفن في البلد وبره البلد، وحد يتكرم مشكورًا بالرد عليها.

وأضاف تامر فرج: الحمد لله الناس كلها بتقول لي أن أنا موهوب وعندي كاريزما، ومش عارف إيه وبيحبونى على أدائي وتمثيلي وشواهد كتير بتقول إني بعرف أمثل.. واللي يقهر السؤال اللي مش عارف ليه يتوجه لي أنا لما بيقولوا لي أنت ليه مقل في أعمالك ؟ ده احنا بننتظر مشاهدك وشغلك.. أو أنت ليه ما بتعملش سينما؟.. أو أنت إزاى مابتاخدش مساحات أكبر من كده؟ زي ما يكون أنا اللي مابشتغلش بمزاجي.. والأسئلة اللي بطرحها للمنتجين والمخرجين.

وتابع أنا اسمى تامر فرج ممثل وسيناريست.. هل ممكن أمثل أو أكتب عشان أنا موهوب فقط مش عشان عندي عدد فولورز كتير على السوشيال ميديا؟ هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتي وأنا راجل ما بحبش أتنطط في خروجات وكافيهات وسهرات وتجمعات وبفضل إني أقعد في بيتي مع أسرتي اكتب واشتغل على نفسي في التمثيل؟.. هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتى من غير ما اتلزق فى مهرجانات وحفلات لأنى ما بحبش اروح أي حدث فني غير لما أكون معزوم بجد ومرغوب فى وجودى ؟ هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتي من غير ما اقعد استعرض نفسى وصوري على الانستجرام واكتب صباح الخير وجمعة مباركة وإيه رأيكم فى اللوك الجديد أو أفضل أسوق نفسي بصوري فى الجيم وأنا أتصبب عرقا وأفرز عضلات من كل حتة فى جسمي؟.

تامر فرج، فيتو

واختتم بقوله: الحل الوحيد للتواجد عشان المنتجين والمخرجين يفتكروني، لكن أنا للأسف ما تربيتش كده واتربيت على احترام أهل بيتى وإنى اشتغل بموهبتي مش بتواجدي وخلاص، ويوم ما هستخدم السوشيال ميديا هستخدمها لنشر الوعي وتقديم محتوى مش عشان أسوق لنفسي، هل ممكن اتعرف بشغلى ولا لازم اتعرف بالسوشيال ميديا؟.. هل ممكن أمثل أو أكتب بموهبتي مش عشان أنا من شلة فلان أو صاحب فلان؟؟؟ مع العلم أن الوسط كله أصحابي لكن أنا مبعرفش أفضل أبعت للمخرج فلان والمنتج علان تحياتي وسلاماتي وبوستات عيدكم مبارك وصباح الرضا، ومع العلم أن أخويا المخرج العبقري أستاذ وائل فرج، ومع ذلك ما بيقدرش يجيبني في أعماله أحيانا لأن جهة الإنتاج مش موافقة!..مش عايز ردود تعاطف، واللي عايز فعلا يساعدني يساعد أن البوست ده يوصل أو يمنشن حد من الوسط يكون عنده إجابات.. ولا نعتزل ونشوف حاجة تانية؟

ويدخل في القائمة الفنان نعيم عيسى الذي كشف في وقت سابق عن ظروفه الصعبة وضيق الحال به بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية وقال:" إنه يعيش في شقة إيجار جديد يدفع لها شهريًّا 1200 جنيه، وينفق على العلاج 2000 جنيه بينما المعاش الذي يتقاضاه من نقابة المهن التمثيلية لا يكفي.

وأضاف في تصريحات له :" تعبان ببطني وظهري وصدري، وأصبت بجلطة في رجلي وجلطة في قلبي، وركبت دعامتين، وغيَّرولي الشريان التاجي، وشالوا المياه البيضا من عينيا، وركبولي عدسات، قاسيت كتير ولسه رجلي بتوجعني".

وعن ظروفه المادية قال عيسى حاسس بحسرة كبيرة، ليه انتهيت مريضًا ونائمًا في البيت، ليه مش بخرج وأمثل، ليه محدش بيبعت لي وزملائي والمخرجين مش بيزوروني؟“.

ومن هؤلاء أيضا الفنان عادل الفار الذي غاب عن الساحة الفنية لفترة طويلة واختفي عن الأضواء ومر بظروف مادية ومرضية صعبة