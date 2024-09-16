إنتر ميلان يجدد عقد نجمه قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي إنتر ميلان، مساء اليوم الاثنين، أنه منح أحد لاعبيه عقدا جديدا طويل الأمد، بينما يستعد النيراتزوري لخوض مواجهة صعبة مع مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في مستهل منافسات دوري أبطال أوروبا.

بيان إنتر ميلان بشأن تجديد عقد نجم الفريق

وقال إنتر ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي: "النادي يعلن أنه توصل لاتفاق مع كريستيان أصلاني، على تمديد عقده حتى صيف 2028".

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الصفقة تتضمن خيار التمديد لعام إضافي، حتى صيف 2029.

وأشار الموقع إلى أن لاعب الوسط الألباني، يعد من الأقل أجرا في قائمة إنتر، حيث يتقاضى راتبا يقل قليلا عن مليون يورو، في الموسم الواحد.

وكان أصلاني قد انضم إلى إنتر قادما من إمبولي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، قبل أن يقرر النيراتزوري استقطابه بشكل نهائي.. ويخوض حاليا موسمه الثالث مع الفريق.

وشارك اللاعب في 46 مباراة بالدوري الإيطالي، خلال فترته مع الإنتر، وسجل هدفا وحيدا، جاء خلال الفوز على جنوى بالموسم الماضي (2-1).