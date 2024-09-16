الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يجدد عقد نجمه قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

أعلن نادي إنتر ميلان، مساء اليوم الاثنين، أنه منح أحد لاعبيه عقدا جديدا طويل الأمد، بينما يستعد النيراتزوري لخوض مواجهة صعبة مع مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في مستهل منافسات دوري أبطال أوروبا.

بيان إنتر ميلان بشأن تجديد عقد نجم الفريق 

وقال إنتر ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي: "النادي يعلن أنه توصل لاتفاق مع كريستيان أصلاني، على تمديد عقده حتى صيف 2028".

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الصفقة تتضمن خيار التمديد لعام إضافي، حتى صيف 2029.

وأشار الموقع إلى أن لاعب الوسط الألباني، يعد من الأقل أجرا في قائمة إنتر، حيث يتقاضى راتبا يقل قليلا عن مليون يورو، في الموسم الواحد.

وكان أصلاني قد انضم إلى إنتر قادما من إمبولي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، قبل أن يقرر النيراتزوري استقطابه بشكل نهائي.. ويخوض حاليا موسمه الثالث مع الفريق.

وشارك اللاعب في 46 مباراة بالدوري الإيطالي، خلال فترته مع الإنتر، وسجل هدفا وحيدا، جاء خلال الفوز على جنوى بالموسم الماضي (2-1).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إنتر ميلان نادي انتر ميلان مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا كريستيان أصلاني

مواد متعلقة

مدافع إنتر ميلان: المان سيتي ليس هالاند فقط

مباريات نارية في عودة الدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد ميلان ومانشستر سيتي يواجه إنتر.. وديربي لندن بـ البريميرليج

إنتر ميلان يتلقى أخبارا سيئة خلال التوقف الدولي للفيفا

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

خالد الغندور يطلب عرض أحمد فتوح على طبيب نفسي

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

ads

منوعات

المزيد

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

المزيد
الجريدة الرسمية