تدشين المبادرة الرئاسية «بداية» لبناء الإنسان في سوهاج الثلاثاء المقبل

يشهد المتحف القومى بسوهاج الثلاثاء القادم تدشين المبادرة الرئاسية ( بداية ) لبناء وتكوين الإنسان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بوزارة الثقافة وأحمد صابر مدير عام ثقافة سوهاج المنسق والمسئول فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم المواهب بالإدارة الثقافية بفرع ثقافة سوهاج ومسئول ملف الإعاقة بالمحافظة وبعض وكلاء الوزارات ومسئولى التربية الخاصة والمهتمين بقضايا ذوى الهمم.

وسيشهد التدشين افتتاح معرض للفن التشكيلي والنحت والإكسسوارات والأشغال اليدوية والخرز المعرض حيث يحتوى على ١٢٠ لوحة فنية للأطفال ذوى الإعاقة ومشغولات يدوية ومجسمات للنحت لطفل كفيف وذلك نتاج أعمال الورش الفنية المجانية التي نفذت على مدار شهرين بالمتحف مع أبنائنا من ذوى الهمم في مبادرة ثقافتنا في إجازتنا التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك لإستغلال الإجازة الصيفية إستغلال أمثل.

المبادرة تستهدف قطاع من مختلف الإعاقات

وقالت المنسق العام أن المبادرة تستهدف فئة من أبنائنا من مختلف الإعاقات سمعى وبصرى وحركى وعقلي ودارون وتوحد وتأخر دراسي وتقزم ودمج مشيرة إلى أن جميع الورش مجانية.

يذكر أنه تم اجتماعات تحضيريان لإنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية) لتكون بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بحضور نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادى حيث تم عرض برنامج مقترح لقصر ثقافة سوهاج وذلك بحضور وكلاء وزارات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والزراعة والكهرباء والدكتور أحمد حمادي وكيل الوزارة رئيس منطقة سوهاج الأزهرية ورؤساء المدن والوحدات المحلية بمحافظة سوهاج وممثلي جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركين في المبادرة.