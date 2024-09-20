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رياضة

ضمك يتعادل مع أهلي جدة 1/1 في الشوط الأول بالدوري السعودي (فيديو)

جارييل فيجا،فيتو
جارييل فيجا،فيتو

نجح فريق ضمك من إدراك التعادل أمام  أهلي جدة مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لينتهي 1-1، في المباراة التي تقام ضمن  الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على  ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأحرز هدف أهلي جدة جابرييل فيجا في الدقيقة 13 بالشوط الأول.

وأحرز هدف التعادل لضمك أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة 45+9.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة ضمك وأهلي جدة بسبب الإصابة.

تشكيل ضمك أمام أهلي جدة 

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD.

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتحسين مركزه والاقتراب أكثر من صدارة الدوري، بينما يطمح ضمك للخروج بنتيجة إيجابية، سواء بانتصار أو على الأقل بنقطة التعادل.

يذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

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