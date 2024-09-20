الدوري السعودي، تشكيل ضمك لمباراة أهلي جدة

أعلن كوزمين كونترا مدرب فريق ضمك عن تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

تشكيل ضمك أمام أهلي جدة

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

من المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD.

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتحسين مركزه والاقتراب أكثر من صدارة الدوري، بينما يطمح ضمك للخروج بنتيجة إيجابية، سواء بانتصار أو على الأقل بنقطة التعادل.

يذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.