كينج لونج يتصدر، الميكروباصات الأكثر ترخيصا في السوق المصري خلال 8 أشهر
الميكروباص المرخص في مصر، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي الميكروباصات المرخصة في السوق المصري خلال أول 8 أشهر لعام 2024، بعد تصدر ميكروباصات جولدن دراجون، المركز الأول.
ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، الميكروباص الأكثر ترخيصًا في مصر، التي بلغت نحو 841 ميكروباصا وهي كالتالي:-
كينج لونج 551 ميكروباصا.
تويوتا 473 ميكروباصا.
زميكس 121 ميكروباصا.
فوتون 77 ميكروباصا.
جينباي 8 ميكروباصات.
جريت أوتو 5 ميكروباصات.
فهد 3 ميكروباصات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية