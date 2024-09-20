كينج لونج يتصدر، الميكروباصات الأكثر ترخيصا في السوق المصري خلال 8 أشهر

الميكروباص المرخص في مصر، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي الميكروباصات المرخصة في السوق المصري خلال أول 8 أشهر لعام 2024، بعد تصدر ميكروباصات جولدن دراجون، المركز الأول.

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، الميكروباص الأكثر ترخيصًا في مصر، التي بلغت نحو 841 ميكروباصا وهي كالتالي:-

كينج لونج 551 ميكروباصا.

تويوتا 473 ميكروباصا.

زميكس 121 ميكروباصا.

فوتون 77 ميكروباصا.

جينباي 8 ميكروباصات.

جريت أوتو 5 ميكروباصات.

فهد 3 ميكروباصات.