الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رفع 80 طن مخلفات صلبة بالطود في الأقصر (صور)

أثناء الحملة،فيتو
أثناء الحملة،فيتو

تابع  علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة داخل نطاق قرية العديسات قبلي العمل لرفع 70 طن مخلفات بالطريق المؤدي إلى محطة المعالجة بالعديسات، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة أعمال منظومة النظافة.

حملات النظافة بالأقصر 


كما قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية لرفع 10 أطنان من الأتربه والمخلفات والتراكمات من أمام مدخل طريق مسجد الصالحين بالسكوراب.

تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال إدارة الكهرباء  بالمركز  برئاسة المهندسة فاطمة خليل، لصيانة وتركيب كشافات الليد بمنطقة نجع أبو سيدنا وحصر الأعمدة التي بها كشافات تحتاج الى صيانة واستبدال.


وتفقد رئيس مركز الطود بالأقصر، أعمال تجميل قص وتهذيب وري أشجار الزينة  بالطريق السريع الزراعي القاهرة اسوان وأعمال النظافة ورفع القمامة اليومية بقريتي الطود غرب والعديسات بحري.

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