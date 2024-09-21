قيمتهم 780 مليون يورو، أبرز 10 نجوم يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، ثلاثي تشيلسي على رأس القائمة، والنيجيري أوسيمين أغلاهم ثمنًا

جاء النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي والمُعار إلى فريق جالطة سراي التركي، في صدارة قائمة أغلى اللاعبين الذين يغيبون عن منافسات دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة للموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بسبب غياب فرقهم عن البطولة.

وعادت منافسات دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد، عبر مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقًا، والتي تقام عوضًا عن مرحلة المجموعات، يتقدمهم ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، إلى جانب بايرن ميونخ الذي اكتسح دينامو زغرب بأعلى نتيجة في تاريخ المسابقة 9-2.

أغلى 10 لاعبين يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد

وبات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين حسب بيانات "ترانسفير ماركت" أغلى نجوم كرة القدم على الإطلاق الذين يغيبون عن منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد انتقاله إلى جالطة سراي التركي، والذي فشل في التأهل إلى مرحلة الدوري بعد السقوط أمام يونج بويز السويسري بمجموع مباراتي تحديد المتأهل 2-4.

ولم يكن فيكتور أوسيمين يحظى بفرصة الظهور في البطولة، حال قرر البقاء في صفوف نابولي، خاصة أن الأخير لن يشارك في المسابقة بعد إنهائه الدوري الإيطالي في نسخته الأخيرة محتلًا المركز العاشر على سلم الترتيب.

إلى جانب فيكتور أوسيمين الذي تبلغ قيمته التسويقية (100 مليون يورو)، يظهر ثلاثة من نجوم تشيلسي ضمن قائمة أغلى اللاعبين الذين يغيبون عن مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة أن البلوز يعد رابع أغلى أندية العالم على الإطلاق بقيمة إجمالية تصل إلى 948 مليون يورو.

فيكتور أوسيمين، فيتو

ويظهر في القائمة من لاعبي تشيلسي، كول بالمر (80) مليون يورو، مويسيس كايسيدو (75) مليون يورو، إلى جانب النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي تبلغ قيمته التسويقية الراهنة (75) مليون يورو أيضًا.

وفي المركز العاشر، ضمن أغلى اللاعبين الذين يغيبون عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، يظهر البرتغالي برونو فيرنانديز الذي تبلغ قيمته التسويقية الراهنة (70) مليون يورو، حيث يكتفي بالظهور مع فريقه في الدوري الأوروبي مستفيدًا من حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن القائمة تضم نجمين من نيوكاسل يونايتد، وهما برونو جيمارايش (85) مليون يورو، وألكسندر إيزاك (75) مليون يورو، إلى جانب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي (80) مليون يورو، ونيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو (70) مليون يورو، وجيمس ماديسون نجم توتنهام هوتسبير (70) مليون يورو.

كول بالمر، فيتو

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما تودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.