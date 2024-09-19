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أخبار مصر

التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ 4 مدارس مصرية يابانية جديدة

مدارس مصرية يابانية
مدارس مصرية يابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بـ 4 مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذه المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

مدارس مصرية يابانية

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر لمدة 15 يومًا عبر الرابط:

 

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مديرية التعليم بالإسكندرية: بدء الدراسة فى مدارس نظام الفترتين، السبت

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وزير التعليم: الوزارة ملتزمة بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال


كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير – وكيل – معلمين – أخصائيين – دعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  عبر الرابط:

 

‏جدير بالذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلي ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

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العاصمة الادارية المدارس المصرية اليابانية محافظة القاهرة وزارة التربية والتعليم

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