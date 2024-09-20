ختام دورة الإرشاد النفسي لأئمة الأوقاف بجامعة عين شمس

اختتمت بكلية الآداب جامعة عين شمس دورة "الإرشاد النفسي للائمة والوعاظ "، والتى نظمتها الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف واستمرّت فعالياتها لمدة ثلاث أيام، وحاضر فيها نخبة من أساتذة علم النفس والاجتماع.

ختام دورة الإرشاد النفسي للأئمة ووعاظ وزارة الأوقاف بكلية الآداب جامعة عين شمس

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميد الكلية، وبتنسيق وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الفعاليات الختامية ثمنت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة حرص خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف على حضور ختام الدورة ودعت سيادته إلى توسيع مجالات التعاون على كافة الأصعدة والمجالات من خلال زيارات المنشآت التي تم تطويرها موخرًا ومن خلال عقد دورات توعوية بشكل موسع لطلاب الجامعة ليحاضر فيها الائمة والوعاظ.

وتوجهت حنان كامل عميد الكلية بالشكر للقائمين على إعداد الدورة وللسادة أعضاء هيئة التدريس الذين حاضروا بها وطالبت بإعداد إستبيان للسادة المتدربين يقيم من خلاله المحاضرات التي تلقوها خلال الدورة وكذلك الاحتياجات التدريبية التي يحتاجونها فى المستقبل.

ومن جانبه أشاد خالد صلاح وكيل مديرية أوقاف القاهرة.بإعداد وتنظيم الدورة وأضاف أنها من أنجح الدورات التى حضر فاعليتها،كما رحب بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعة.

و أوضحت حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن "دوره الإرشاد النفسي " تساهم في بناء شخصية متوازنة للدعاة والائمة تجيد التعامل بمرونة وفهم كل الشخصيات، ومختلف المواقف، وتعد هذه الدورة إضافة جديدة ونقطة مضيئة لوزارة الأوقاف المصرية، التي تتميز بالريادة في إعداد الكوادر المميزة من الأئمة والواعظات لخدمة الوطن، والأمة العربية والإسلامية، من خلال نشر صحيح للدين، والتأكيد علي الفكر الوسطى المعتدل لحماية شبابنا في ظل المتغيرات العالمية،

كما أشارت وكيل الكلية إلى أن ثمة عوامل تضافرت مع بعضها ساهمت في إنجاح هذه الدورة وهي حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء، ورعاية قيادات جامعة عين شمس وكلية الآداب، وكتائب العمل الشاق في كلية الآداب من مختلف القطاعات، مقدمة الشكر لكل من ساهم في نجاح الدورة.

وخلال الفعاليات الختامية كرم خالد صلاح وكيل وزارة الاوقاف غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. حنان كامل عميدالكلية، دحنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كذلك كرمت غادة فاروق، محمد خطاب رئيس مجلس قسم علم النفس على جهوده المبذولة خلال فترة رئاسته لوحدة الخدمة النفسية والعيادة النفسية،كما تم تسليم الشهادات للائمة والواعظات.