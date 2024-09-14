قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران إلغاء رحلتها رقم MS951 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى شنغهاي بالصين، والتي كان من المقرر لها الإقلاع في تمام الساعة السابعة من صباح غد الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.



رحلة مصر للطيران المتجهة الي شنغهاي بالصين

يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة شنغهاي الصينية وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة مطار شنغهاي.



أسباب إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة الي الصين

وطالبت الشركة عملائها المسافرين على الرحلة المذكورة عاليه بضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.