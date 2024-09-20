تفاصيل مصرع شخصين فى مشاجرة ببولاق الدكرور
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شابين في مشاجرة نشبت بينهما في بولاق الدكرور، بسبب معاكسة أحدهما لشقيقة الآخر.
وكشفت التحقيقات أن عامل الخردة قام بمعاكسة طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، حيث تلفظ بألفاظ خادشة للحياء أثناء سيرها أمامه في الشارع، وحاول التعرض لها وإيقافها فأسرعت الطفلة تستغيث بشقيقها "ميكانيكي" فذهب إلى الشاب الآخر وعاتبه على معاكسة شقيقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر ما تسبب في إصابتهما التي أودت بحياتهما،
مقتل شابين في الجيزة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين ميكانيكي وعامل، بسبب معاكسة الأخير لشقيقة الأول، تبادلا خلالها الاعتداء بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتلهما.
تم نقل الجثتين إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.