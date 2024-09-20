الجمعة 20 سبتمبر 2024
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محافظات

غلق وتشميع عدد من المحلات والسوبر ماركت بأسوان (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الأسواق

 قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حملة مكبرة شارك فيها مسئولى الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث شملت الحملة المرور على عدد من الأنشطة والمنشآت التجارية من المطاعم والمخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والعصائر والصيدليات لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمى، فضلًا عن بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتوافر السلع المختلفة دون أى احتكار لها.

 

 وقد قرر الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت التى لا تحمل شهادات صحية حفاظًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن قيامه بالاطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات.

حملات مكبرة على المطاعم والمحلات 

 وكلف بمواصلة الحملات المكبرة على كافة المطاعم والمحلات وغيرها من أنشطة، علاوة على التصدى للفاترين والعشوائية، مع تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، والتزام أصحاب الأنشطة المختلفة بالأسعار المقررة، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

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​ أسوان المواطنين صحة شهادات تموين

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