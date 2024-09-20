مصرع كهربائي أثناء تركيب "فراشة" أحد العزاءات في الغربية

لقى كهربائي اليوم مصرعه نتيجة سقوطه من علي سلم خشبي أثناء قيامه بتركيب كهرباء فراشة لأحد العزاءات بمدينة طنطا، تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى المستشفى الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا يفيد بمصرع مواطن يدعي "جمال شكوكو" كهربائي مقيم بمنطقة العجيزى إثر سقوطه من أعلي السلم الخشبي أثناء تركيبه فراشة بمدينة طنطا.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة سقوطه .

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة والاستماع للشهود وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

