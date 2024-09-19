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2731 مدرسة في الغربية تستعد لاستقبال مليون طالب وطالبة بالعام الدراسي الجديد

2731 مدرسة في الغربية
2731 مدرسة في الغربية تستعد لإستقبال مليون طالب وطالبة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعين متتاليين على مدار 3 ساعات لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 والإطمئنان على توفير بيئة تعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم بالمحافظة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية والعميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية.

و أكد المحافظ على ان المحافظة اتخذت العديد من الخطوات المبكرة، لاستقبال العام الدراسي الجديد مثمنا الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والتي قامت بتجديد دهان الاسوار والبوابات ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٧٣١ مدرسة بجميع المراحل التعليمية، فتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد ١٦٥٦ مدرسة،وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد ٢٦ مدرسة عام وفنى، فضلا عن إنشاء عدد خمس مدارس جديد بقوة ١٢٧ فصل، كما تم سد العجز بالمواد الأساسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وتم الاستعانة بالمعلمين الذين اجتازوا مسابقة ال٣٠ الف معلم وعددهم ١٧٥٣ معلم ومعلمة وجاري  اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعانة بالمعلمين الأصليين نظام الحصص أو الأجر أو حملة المؤهلات التربوية.

وشدد الجندي على رفع درجة التأهب القصوى بمديرية التربية والتعليم وذلك لتوفير مناخ ملائم للعملية التعليمية ووضع خطة محددة لليوم الدراسي وتسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بالمصاريف الدراسية، والتأكيد على الانضباط وأهمية طابور الصباح وتحية العلم لغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب كما وجه بتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئة الطلاب داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف،  وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، كما وجه الجندي بتكثيف الأنشطة المدرسية كونها عامل مهم لجذب الطلبة إلى المدارس، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع أي اموال من الطلاب تحت أي مسمى.

وخلال الاجتماع الثاني الذي تم عقده أكد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفى محيطها، وإزالة الإشغالات لسهولة دخول الطلاب، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بهدف توفير أجواء صحية آمنة للتلاميذ.

وأكد المحافظ على إدارة مرور الغربية بتكثيف الحملات المرورية بمحيط المدارس والشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية خاصةً خلال أوقات الذروة، فضلا عن التأكيد على مدير ادارة المواقف على المتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات لنقل الطلاب لإنهاء التكدس والزحام بالمواقف والاطمئنان على الطلاب وضمان توفير وسائل نقل لهم.

وأشار المحافظ الى ان  المحافظة تولى ملف التعليم إهتماما بالغا وتحقيق الإنضباط بالعملية التعليمية مؤكدا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق طفرة بهذا الملف ودعم التعليم الفنى بما يخدم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة ورعاية المتفوقين ودعم الإبتكار.

 

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