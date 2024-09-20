وتقابل حبيب، عمل جديد يجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي (تفاصيل)

يبدأ النجمان ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد “وتقابل حبيب” خلال شهر نوفمبر المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وجار في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، وتشارك الفنانة إيمان السيد في بطولة العمل.



وتقابل ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي بعد مشادة كلامية بينهما في إحدي جلسات العمل التي تجمعهم، وتبدأ قصة الحب بينهما.

مسلسلات ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023.

ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

وتعود ياسمين في مسلسلها الجديد الذي تنتجه شركة "سينرجي"، للتعاون مع الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه".

كما حقق التعاون التالي لهما في "اللي مالوش كبير"، جماهيرية كبيرة، عبر تقديم ثنائية "الخديوي" و"غزل"، التي جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.