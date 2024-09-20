الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"عاشق" في الصدارة، البوكس أوفيس للأفلام المصرية خلال نهاية الأسبوع

أحمد حاتم، فيتو
أحمد حاتم، فيتو

 تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الخميس 19 سبتمبر، إجازة نهاية الأسبوع، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولاد رزق 3” في المركز الثالث. 

 

إيرادات الأفلام 

 وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي: 

 حقق  فيلم عاشق لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 951 ألفا و46 جنيهًا.

 حقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 519 ألفًا و786 جنيهًا.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز  و عمرو يوسف 123 ألفا و472 جنيهًا.
 

 كما حقق فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام وأسماء جلال  بدور العرض المصري فى الويك اند 117 ألفا و730 جنيهًا.

 


وفي المراكز الثلاثة الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت 35 ألفا و906 جنيهات.
 

 

 وبالمركز قبل الأخير حقق فيلم جوازة توكسيك لـ ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى ألفي و69 جنيهًا.

وبالمركز الأخير  جاء فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي وغادة عادل مكتفيا بإيرادات 583 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إكس مراتي أسماء أبو اليزيد اسماء جلال إيرادات الأفلام جوازة توكسيك خالد النبوى فيلم عصابة الماكس فيلم ولاد رزق 3 فيلم جوازة توكسيك فيلم إكس مراتي فيلم ولاد رزق فيلم اللعب مع العيال فيلم عاشق

الأكثر قراءة

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بعد زيادة شرائح الكهرباء، 4 أخطاء في التعامل مع الثلاجة ترفع فاتورة الاستهلاك

بعد اتهامه بالتحرش، مواجهة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة أمام النيابة

حجم الزيادة في أسعار الذهب منذ تخفيض نسبة الفائدة الأمريكية

المعدن الأصفر يحقق مستويات قياسية مرتفعة.. الأونصة على أعتاب 2600 دولار.. والجنيه الذهب يقفز 400 جنيها

الحكومة اللبنانية تبدأ تحقيقات موسعة في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية

ads

منوعات

المزيد

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية