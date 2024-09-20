"عاشق" في الصدارة، البوكس أوفيس للأفلام المصرية خلال نهاية الأسبوع

تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الخميس 19 سبتمبر، إجازة نهاية الأسبوع، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولاد رزق 3” في المركز الثالث.

إيرادات الأفلام

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي:

حقق فيلم عاشق لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 951 ألفا و46 جنيهًا.

حقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 519 ألفًا و786 جنيهًا.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز و عمرو يوسف 123 ألفا و472 جنيهًا.



كما حقق فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام وأسماء جلال بدور العرض المصري فى الويك اند 117 ألفا و730 جنيهًا.



وفي المراكز الثلاثة الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت 35 ألفا و906 جنيهات.



وبالمركز قبل الأخير حقق فيلم جوازة توكسيك لـ ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى ألفي و69 جنيهًا.

وبالمركز الأخير جاء فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي وغادة عادل مكتفيا بإيرادات 583 جنيهًا.