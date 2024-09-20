الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

شاب يطعن أمه وشقيقه بسلاح أبيض في حلوان

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 أقدم شاب على طعن أمه عدة طعنات بسلاح أبيض في منطقة البطن وأسفل الذقن واليد، وأصاب شقيقه أيضا خلال مشاجرة عائلية في حلوان.

وكشفت التحريات الأولية أن خلاف نشب بين المتهم وأمه بسبب سوء سلوكه وانحرافاته وعلى إثرها اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات وأصاب شقيقه أيضا.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان تلقت بلاغًا من شارع الجامع في منطقة حلوان، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بين أفراد من أسرة واحدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

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حلوان قسم شرطة حلوان النيابة العامة

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