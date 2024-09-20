تقرير يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الخليج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

وغاب شريف عن مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون بسبب الإصابة وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد شريف يعاني من إصابة تهدده بالغياب حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن شريف تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وسيغيب عن 4 مباريات شاملة لقاء التعاون.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي الخليج جهود مكثفة من أجل تقليص عدد هذه المباريات إلى ثلاث مباريات.

وسيختتم الخليج لقاءاته خلال الشهر الجاري بمواجهة اتحاد جدة في خامس جولات الدوري السعودي، وتتوقف فرص شريف في اللحاق بموقعة الاتحاد على وتيرة تعافيه من إصابته.