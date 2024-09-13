الخليج يخسر بهدفين أمام التعاون في غياب محمد شريف بالدوري السعودي
فاز فريق التعاون أمام الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وجاء هدف التعاون عن طريق موسى بارو في الدقيقة 18 من عمر الشوط.
وجاء الهدف الثاني للتعاون مندش في الدقيقة 51.
تشكيل الخليج أمام التعاون
تشكيل التعاون أمام الخليج
غيابات الخليج أمام التعاون
ويعد محمد شريف أبرز اللاعبين الغائبين عن مباراة الخليج والتعاون بسبب الإصابة.
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