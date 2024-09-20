القومي للمرأة بدمياط ينفذ دورات تدريبية للسيدات بمجالات ريادة الأعمال

ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ..

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، استمرت فاعليات الجهات المختلفة فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث نظم المجلس القومى للمرأة ٨ جلسات دوار بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقرى كفر المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا والكاشف الجديد ودقيقة وسيف الدين استهدفت ٤٠٠ سيدة وفتاة..

انطلاق ندوة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة

كما نفذ فرع المجلس دورتين لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا وذلك بقرى الخلفية وغيط النصارى استهدفت ٥٠ سيدة وفتاة، علاوة على تنفيذ ندوة بالشراكة بين مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفولة بالمحافظة بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد، لمناهضة العنف ضد المرأة والتعريف بخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وخط مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ استهدفت ٨٥ سيدة وفتاة، كما نظم المجلس بالشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج حول التخطيط الإستراتيجي كمدخل أساسى لتمكين المرأة.

جلسات ينظمها المجلس القومى للمرأة بدمياط

إقامة مباراة كرة قدم ودية بملعب مركز شباب فارسكور

هذا وقد أقامت مديرية الشباب والرياضة مباراة كرة قدم ودية بين الفريق الأول وفريق الناشئين على أرض ملعب مركز شباب فارسكور.