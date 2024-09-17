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رياضة

هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الترتيب الـ15 على لائحة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفا، وهو في نفس المرتبة بالضبط مع الأسطورة الإيفواري السابق ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي الأسبق، ديديه دروجبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف واحد يفصل صلاح عن إنجاز جديد في دوري أبطال أوروبا 

وذلك يعني أن محمد صلاح سيكون بحاجة إلى هدف واحد فقط أمام ميلان، ليصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليفض الشراكة مع دروجبا، مع ملاحظة أن دروجبا سجل أهدافه الأربعة والأربعين من 92 مشاركة، وصلاح سجلها في 79 مباراة.

وكان آخر هدف سجله اللاعب المصري في مسابقة ذات الأذنين يعود إلى تاريخ فبراير 2023، حينما انهزم ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5 في ذهاب ثُمن نهائي المسابقة، أي أن اللاعب لم يعرف طعم التهديف الأوروبي منذ عام ونصف.

وسبق أن خاض محمد صلاح 6 مباريات أمام ميلان في مختلف المسابقات، مقدما 5 إسهامات تهديفية بين التسجيل والصناعة، حيث أحرز 3 أهداف وصنع هدفين، ويأمل في زيادة الغلة التهديفية بالنسخة الأولى من النظام الجديد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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