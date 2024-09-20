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رياضة

كرة اليد، مصر تواجه اليابان في ربع نهائي كأس العالم للكراسي المتحركة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد على الكراسي المتحركة، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب اليابان، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم على الكراسي المتحركة، المقامة حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام اليابان في الـ12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مواجهة وحيدة بدور المجموعات.

وفاز المنتخب الوطني أمام تشيلي في الجولة الأولى، قبل الخسارة أمام البرتغال في الجولة الثانية، والفوز على الهند في الجولة الثالثة.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: “سامي منصور - توبة مجدي - محمد أنور - محمد حسب النبي - ربيع حسني - أحمد عصام - مجدي طلعت - أحمد صلاح - آيات أحمد - إيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.

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