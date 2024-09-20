تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني

كشف المحامي فهد مرزوق، العقوبات والاتهامات التي يواجهها الشيخ التيجاني، بعدما تم تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.

وعن العقوبات التي سوف يواجهها الشيخ التيجاني، إذا ثبت اتهامه سيعاقب طبقا للمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على الآتي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته).

وأوضح المحامي بأنه سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.



وأكدت التحريات أنه بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

وكان المجلس القومي للمرأة تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني، أحد شيوخ الطريقة التيجانية، وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشورا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

المجلس القومي يرفض التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين

كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كما طالب المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف والتمييز، حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بفيس بوك.



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