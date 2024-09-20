الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

صلاح التيجاني
صلاح التيجاني

 تولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع أطراف أزمة الشيخ التيجاني، بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه " شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

وأكدت التحريات أنه بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وتبين أن المذكور غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.

القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

وكان المجلس القومي للمرأة تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني، أحد شيوخ الطريقة التيجانية، وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشورا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

المجلس القومي يرفض التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين

كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كما طالب المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف والتمييز، حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بفيس بوك.

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النيابة العامة بالجيزة الشيخ التيجاني مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

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