محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بقرية الحيز بالواحات البحرية (صور)

تفقد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وحدة الرعاية الصحية بقرية الحيز إحدى القري النائية بالمركز التي تبعد أكثر من ٤٠٠ كم عن مدينة الجيزة، وتعد أحد آخر النقاط الحدودية بالجنوب الغربي للمحافظة.

ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الجولات الميدانية التي أجراها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تعزيزها وتحسينها.



وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية وأبرز المعوقات التي تواجههم، والتي تتضمن وجود صعوبة في شبكة الهاتف المحمول والحاجة إلى دعمها بوسائل تقوية وعدم انتظام التيار الكهربائي.



واطمئن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية التابعة للوحدة الصحية وتوافر ألبان الأطفال موجها مديرية الشئون الصحية بضرورة دعم الوحدة الصحية بكافة احتياجاتها للتيسير على المواطنين.



كما تفقد المحافظ الوحدة الكهربائية بقرية الحيز والتي تقوم بتوليد الكهرباء للمنازل والمنشآت بالمركز، مؤكدًا للمواطنين على بحث الآليات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل الوحدة الكهربائية وتقليص فترات انقطاعات الكهرباء لحين تنفيذ الحلول الجذرية لذلك.



والتقي المحافظ بعدد من مواطني قرية الحيز للاطلاع علي مشكلاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم مؤكدًا لهم على تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرية.



كما شهدت جولة محافظ الجيزة بتفقد مبنى ديوان عام مركز الواحات البحرية لمتابعة انتظام العمل وتواجد الموظفين واستقبال المواطنين لإنهاء معاملاتهم، حيث تفقد إدارات الاستحقاقات والتعديات والتراخيص والأملاك وشئون العاملين.



رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ وعمرو القطامى عضو مجلس النواب وصبري شاكر رئيس مركز الواحات وأمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.