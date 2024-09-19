محافظ الجيزة يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الواحات البحرية (صور)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في ثاني أيام جولاته بمركز الواحات البحرية، انتظام تقديم الخدمات الصحية وموقف توافر السلع الإستراتيجية والمواد التموينية وإلتزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ومدى رضاء المواطنين عن أداء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

تابع محافظ الجيزة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى الواحات البحرية للإطمئنان على مستوى الرعاية التى يتلقاها مواطنى الواحات البحرية.



وشمل تفقد المحافظ المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وإدارة الأغذية والعناية المركزة والغسيل الكلوى.

كما افتتح المهندس عادل النجار وحدة الأشعة المقطعية والمنضمة حديثا للخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على مستشفى الواحات البحرية والتي تعد احد المطالب الملحة لأهالي المركز.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث عدد من المقترحات التى ناقشها المحافظ خلال لقاءه مع عمد ومشايخ القرى لتوفير الأعداد الكافية من الأطباء بمختلف أقسام المستشفى لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



تكريم ١٠٠ طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء الواحات البحرية

وخلال فعاليات زيارته قام المحافظ بتكريم ١٠٠ طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء الواحات البحرية، وذلك خلال تفقده مسجد الأنصارى بعد إنتهاء أعمال التجديد والصيانة به.

واطمئن المحافظ على توافر مختلف السلع الإستراتيجية والمواد التموينية خلال مروره على أحد المنافذ التجارية بالإضافة لتوافر الكميات الكافية من الدواجن واللحوم والأسماك لسد إحتياجات المواطنين مؤكدًا علي التنسيق مع وزارة التموين لتحفيز الموردين للسلع التموينية المدعمة لمركز الواحات نظرًا لبعد المسافة والتي تزيد عن ٤٠٠ كم من مدينة الجيزة.



وشدد النجار على رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية على ضرورة التحسين الدائم لبيئة العمل بأقسام وإدارات مجلس مدينة الواحات البحرية والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة بهما، مؤكدا على حرص الدولة على تيسير إجراءات التصالح والتقنين وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المركز.

كما تفقد محافظ الجيزة محطه مياه الدائري الجاري انشاءها لتحسين ضغوطات المياه وايصالها بصورة جيدة للمواطنين حيث كلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص عينات المياه المعالجة بالمحطة لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

رافق المحافظ ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ والنائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.