الجمعة 20 سبتمبر 2024
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سياسة

الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

 احتفل مركز إسمو إفنوتي للألحان واللغة القبطية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بافتتاح عامه الدراسي الجديد، وذلك بمقر المركز بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة ورئيس المركز. 

قدم خادم المركز خلال الحفل شرحًا تفصيليًا عن نظام الدراسة ومنهج الألحان، والمواعيد المقررة للدراسة والامتحانات، واختتم الحفل بكلمة الأنبا رافائيل، والتي أوضح من خلالها أهمية تسلم الألحان الكنسية وارتباطها بجوانب كثيرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك دراسة اللغة القبطية لفهم معنى اللحن وعمقه.

 

 وجدير بالذكر أن مركز "إسمو إفنوتي" هو أحد مراكز "الكاروز" التابعة لكنائس قطاع وسط القاهرة، وهو مركز متخصص في تسليم الألحان واللغة القبطية بنظام دراسي مقسم على أربع سنوات، ويدرس به نخبة من مرتلى الكنيسة وأسرة اللغة القبطية بأسقفية الشباب، كما يقدم المركز مناهج شاملة لجميع المناسبات الكنسية فى الألحان ومنهج متكامل للغة القبطية.

 

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