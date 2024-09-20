حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق بأسوان

خرجت حملة تفتيشية على الأسواق مشتركة من نواب رئيس ورئيس حى غرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والصحة، وذلك بقيادة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على شوادر بيع حلوى المولد، والمطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى.

إعدام أغذية مجهولة المصدر

ومن جانبه قال اللواء ياسر عبد الشافى إن جهود الحملة نجحت فى إعدام 650 كيلو جرام من الأغذية مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير 16 محضر حماية المستهلك لعدم وجود أسعار وفواتير بيع، لافتًا بأنه تم التوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المناطق التى شهدت إعدام للأغذية بها، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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