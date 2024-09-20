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رياضة

الأفضل في العالم، أرتيتا يتغنى بتصدي حارسه التاريخي بدوري الأبطال

رايا
رايا

دوري أبطال أوروبا، أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال،  أن التصدي المزدوج المذهل لديفيد رايا، حارس الفريق، خلال تعادله سلبيًا مع مضيفه أتالانتا أمس الخميس ببطولة دوري أبطال أوروبا، كان هو الأفضل الذي رآه في مسيرته.

 

تصدي تاريخي لحارس آرسنال 

 وقاد رايا أرسنال لتجنب الخسارة أمام أتالانتا في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، بعدما تصدى لركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني نفذها ماتيو ريتيجي، الذي وضع الكرة على يمين حارس الفريق اللندني.

وبعدما ارتدت الكرة من رايا وصلت للاعب الفريق الإيطالي، الذي سدد ضربة رأس وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى، ووضعها على يسار الحارس الإسباني في الشباك الخالية، إلا أن حارس أرسنال سرعان ما قفز وأبعد الكرة بطريقة مذهلة.

 

تصريحات مدرب آرسنال 

وقال أرتيتا عقب المباراة: "لقد شهدت اثنتين من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق في مسيرتي لإنقاذنا في تلك اللحظة".

وأضاف المدرب الإسباني: "في العام الماضي كان رايا مهمًا للغاية بالنسبة لنا بالفعل، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل استثنائي. اليوم أبقانا في المباراة، هذا هو ما حدث بالفعل".

وأوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "لا أعرف ما إذا كان هذا هو التصدي الأفضل في العالم لكنه كان استثنائيًا بالنسبة لنا، إنه أمر مؤكد".

 

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