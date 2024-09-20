تحرير 304 محاضر مخالفات تموينية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بـ المنوفية من تحرير 304 محاضر تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 162 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و142 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.



محاضر ضد التجار بالمنوفية

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، منها محضر ضد صاحب محل بقالة وبدال تمويني بناحية سلكا بمركز شبين الكوم لقيامه بتجميع كمية قدرها 284 كجم سكر تمويني لبيعهم في السوق السوداء بهدف التربح بدون وجه حق، وتحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل بقالة بناحية الخطاطبة بالسادات لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط 400 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مطعم بناحية بركة السبع لعدم الإعلان عن الأسعار.

مديرية التموين والتجارة بالمنوفية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.